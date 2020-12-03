16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС на выезде проиграл "Соколу" "Лада"обыграла новокузнецкий "Металлург" ЦСК ВВС расторг контракт с Михаилом Шпаковым ХК "Лада" подписал защитника Ивана Вишневского "Ладья" обыграла "Кузнецких медведей" - 5:4

Хоккей Спорт

"Лада"обыграла новокузнецкий "Металлург"

КЕМЕРОВО. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 2 декабря, в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада"обыграла новокузнецкий "Металлург", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Большую часть первого периода команды провели в неравных составах (было по три удаления у обеих команд), чем соперники воспользовались. На 7- минуте Семен Кизимов открыл счет. На 13-й минуте сначала Максим Кицын сравнял счет, но, не прошло и минуты, как Айрат Зиазов вывел "Ладу" вперед — 1:2.

Второй период начался с того, что Михаил Железнов в меньшинстве сравнял счет (2:2). Правда, волжане довольно быстро вновь вышли вперед: Кизимов оформил дубль, вновь реализовав большинство — 2:3.

В третьем периоде хозяева отыгрались: Эдуардс Янсонс броском от синей линии реализовал "лишнего" (3:3).

Победу волжанам на первой минуте овертайма принес точный бросок Арсения Ерохина — тольяттинцы во второй раз в сезоне победили "Металлург" со счетом 4:3 за пределами основного времени.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3