В среду, 2 декабря, в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада"обыграла новокузнецкий "Металлург", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Большую часть первого периода команды провели в неравных составах (было по три удаления у обеих команд), чем соперники воспользовались. На 7- минуте Семен Кизимов открыл счет. На 13-й минуте сначала Максим Кицын сравнял счет, но, не прошло и минуты, как Айрат Зиазов вывел "Ладу" вперед — 1:2.

Второй период начался с того, что Михаил Железнов в меньшинстве сравнял счет (2:2). Правда, волжане довольно быстро вновь вышли вперед: Кизимов оформил дубль, вновь реализовав большинство — 2:3.

В третьем периоде хозяева отыгрались: Эдуардс Янсонс броском от синей линии реализовал "лишнего" (3:3).

Победу волжанам на первой минуте овертайма принес точный бросок Арсения Ерохина — тольяттинцы во второй раз в сезоне победили "Металлург" со счетом 4:3 за пределами основного времени.