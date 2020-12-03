Крытый бассейн в ТГУ построили с нарушениями

Сотрудники Средне-Поволжского управления Ростехнадзора выявили нарушения при строительстве крытого плавательного бассейна в Тольяттинском государственном университете, сообщает пресс-служба ведомства.

Внеплановая выездная проверка на объекте прошла с 30 октября по 27 ноября. В ходе мероприятий выявлены факты нарушения градостроительного законодательства: нарушение требований проектной документации; не представлена исполнительная документация на выполненные работы.

"По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении ООО ПКФ "Роспромстрой", осуществляющего строительство, приняты меры административного воздействия по ч. 1 ст. 9.4 и ст. 19.7 КоАП РФ", — уточнили в Ростехнадзоре.