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Общество

Крытый бассейн в ТГУ построили с нарушениями

ТОЛЬЯТТИ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Средне-Поволжского управления Ростехнадзора выявили нарушения при строительстве крытого плавательного бассейна в Тольяттинском государственном университете, сообщает пресс-служба ведомства.

Внеплановая выездная проверка на объекте прошла с 30 октября по 27 ноября. В ходе мероприятий выявлены факты нарушения градостроительного законодательства: нарушение требований проектной документации; не представлена исполнительная документация на выполненные работы.

"По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении ООО ПКФ "Роспромстрой", осуществляющего строительство, приняты меры административного воздействия по ч. 1 ст. 9.4 и ст. 19.7 КоАП РФ", — уточнили в Ростехнадзоре.

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