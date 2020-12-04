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Общество

В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлен желтый уровень опасности: утром 4 декабря местами по Самарской области и в Самаре сохранится туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

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