В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

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Объявлен желтый уровень опасности: утром 4 декабря местами по Самарской области и в Самаре сохранится туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.