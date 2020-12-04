Самарская область развивает торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

Наш регион налаживает взаимоотношения со странами Ближнего Востока. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с Представителем Российской Федерации в Исламской Республике Иран Рустамом Жиганшиным провели встречу с бизнес-сообществом и представителями таможенной службы Исламской Республики Иран.

Это была уже пятая онлайн-встреча из серии обсуждений взаимовыгодного сотрудничества нашего регион и иностранных коллег. В этот раз участники поговорили о перспективах развития взаимной торговли в области сельского хозяйства. В обсуждении приняли участие более 80 компаний.

Такие встречи демонстрируют очевидный позитивный эффект: по результатам предыдущих мероприятий между ТПП Самарской области и ТПП г. Тегеран сегодня более 30 компаний ведут переговоры о сотрудничестве. В 2020 году производители Самарской области начали поставлять в Иран продукцию мукомольно-крупяной промышленности; масличные семена и плоды; каучук, резина; оборудование.

"Самарская область всегда готова к взаимодействию с иностранными партнерами. Мы помогли нашим предприятиям начать экспортировать свою продукцию в Иран и работа в этом направлении будет продолжена. Нам еще предстоит обсудить возможность сотрудничества в сфере промышленности, туризма, образовательных программ, а также оптимизации логистических потоков. В свою очередь, мы ждем инвесторов из Ирана на территории региона и готовы предложить им максимально комфортные условия и поддержку на всех этапах реализации проектов", — утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.