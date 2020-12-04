16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОЭЗ "Тольятти" в тройке лучших особых экономических зон страны Гарантийный фонд Самарской области оказал поддержку предпринимателям почти на 300 млн рублей Бюджет Самарской области на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7 млрд рублей Прогноз: доходы жителей Самарской области к 2023 г. вырастут на 21% Правительство Самарской области прогнозирует рост ВРП до 2023 г. на 5,3%

Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область развивает торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Наш регион налаживает взаимоотношения со странами Ближнего Востока. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с Представителем Российской Федерации в Исламской Республике Иран Рустамом Жиганшиным провели встречу с бизнес-сообществом и представителями таможенной службы Исламской Республики Иран.

Это была уже пятая онлайн-встреча из серии обсуждений взаимовыгодного сотрудничества нашего регион и иностранных коллег. В этот раз участники поговорили о перспективах развития взаимной торговли в области сельского хозяйства. В обсуждении приняли участие более 80 компаний.

Такие встречи демонстрируют очевидный позитивный эффект: по результатам предыдущих мероприятий между ТПП Самарской области и ТПП г. Тегеран сегодня более 30 компаний ведут переговоры о сотрудничестве. В 2020 году производители Самарской области начали поставлять в Иран продукцию мукомольно-крупяной промышленности; масличные семена и плоды; каучук, резина; оборудование.

"Самарская область всегда готова к взаимодействию с иностранными партнерами. Мы помогли нашим предприятиям начать экспортировать свою продукцию в Иран и работа в этом направлении будет продолжена. Нам еще предстоит обсудить возможность сотрудничества в сфере промышленности, туризма, образовательных программ, а также оптимизации логистических потоков. В свою очередь, мы ждем инвесторов из Ирана на территории региона и готовы предложить им максимально комфортные условия и поддержку на всех этапах реализации проектов", — утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3