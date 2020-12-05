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Хоккей Спорт

"Лада" в гостях обыграла "Сокол"

КРАСНОЯРСК. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 декабря, в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути ХК "Лада" одержал победу над "Соколом", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Красноярске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В дебюте игры хозяева реализовали большинство — отличился Антон Савельев. На 18-й минуте Павел Медведев удвоил счет броском с дальней дистанции — 2:0.

Перед вторым периодом место в воротах волжан занял Сергей Коробов. Счет после его окончания остался неизменным, а голевых моментов команды в нем создали минимум.

Со старта третьего периода "Лада" пошла в атаку, создав ряд неплохих моментов у ворот Евгения Киселева. Тем не менее, вратарь "Сокола" сохранял свои ворота в неприкосновенности до 55-й минуты, когда защитник волжан Арсения Ерохин сократил счет — 2:1.

Тольяттинцы усилили натиск, и смогли отыграться после замены Коробова полевым игроком за 10 секунд до окончания основного времени: Айрат Зиазов добил шайбу в ворота "Сокола" — 2:2.

Победу "Ладе" в овертайме принес Никита Свинцицкий за минуту до его окончания. Тольяттинцы продлили свою победную серию до четырех матчей.

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