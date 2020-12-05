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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил "Ермаку" из Ангарска

ИРКУТСК. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 декабря, ЦСК ВВС уступил "Ермаку" в выездном матче в Ангарске, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Первый период долго проходил на невысоких скоростях и в равной борьбе. Но в концовке хозяева взвинтили темп, включили прессинг и организовали некое подобие штурма ворот Ярослава Озолина, но безуспешно. "Летчики" тоже вполне могли забить в первой 20-минутке, да и перебросили хозяев: 15:10 (9:8 в створ).

В начале второго периода гости получили большинство, но в очередной раз им не воспользовались. А ангарчане тут же лишнего реализовали после удаления Алексея Пузанова — 1:0. Отличился Илья Берестенников. В середине периода счет стал 2:0 — хозяева выиграли "пятак", и Денис Игнашин затолкнул шайбу в сетку.

Большинство к самарцам в начале третьего периода — они играли впятером против троих. Забить удалось Александру Степаненко — 2:1. А через минуту Никита Михайлов сравнял счет — 2:2. 

В овертайме голов зафиксировано не было. А по буллитам ЦСК ВВС проиграл не забив ни разу. Сибирякам же хватило всего одной заброшенной шайбы. Победа "Ермака" 3:2.

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