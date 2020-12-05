В Тольятти оштрафовали водителя автобуса, злостно нарушавшего ПДД

В Тольятти 46-летний водитель автобуса получил несколько штрафов за нарушение ПДД, которые оказались зафиксированы на видео в Интернете, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Видеозапись привлекла внимание правоохранителей в одной из социальных сетей. На ней водитель автобуса "ГАЗ", двигаясь по ул. Льва Яшина, неоднократно нарушал правила дорожного движения.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками отделения технического надзора отдела ГИБДД Тольятти, установлен водитель транспортного средства.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, предусмотренные ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам), ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой). Мужчине назначены штрафы на общую сумму 3 тыс. рублей.