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Общество

В Тольятти оштрафовали водителя автобуса, злостно нарушавшего ПДД

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 46-летний водитель автобуса получил несколько штрафов за нарушение ПДД, которые оказались зафиксированы на видео в Интернете, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Видеозапись привлекла внимание правоохранителей в одной из социальных сетей. На ней водитель автобуса "ГАЗ", двигаясь по ул. Льва Яшина, неоднократно нарушал правила дорожного движения.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками отделения технического надзора отдела ГИБДД Тольятти, установлен водитель транспортного средства.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, предусмотренные ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам), ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)  и ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой). Мужчине назначены штрафы на общую сумму 3 тыс. рублей.

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