Эскизы к спектаклю театра "Грань" показали на выставке в музее "Щелыково"

Эскизы и фотографии к спектаклю "Театр мудрого Дурачины" театра-студии "Грань" представили на выставке "Островский и русская Испания" в литературно-театральном музее "Щелыково" (Костромская область).

Экспозиция посвящена теме Испании в творчестве Островского и женским испанским образам на русской сцене начала XXI века.

Отдельная часть экспозиции показывает сценическим образы спектакля "Театр мудрого Дурачины" театра-студии "Грань" (режиссер Денис Бокурадзе). Спектакль поставлен по интермедиям М.Сервантеса в переводе Александра Островского. В экспозицию выставки в "Щелыково" вошли эскизы к спектаклю "Театр мудрого Дурачины" Алисы Якиманской и более 20 фотографий из спектакля.