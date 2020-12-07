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Музеи и выставки Культура

Эскизы к спектаклю театра "Грань" показали на выставке в музее "Щелыково"

КОСТРОМА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эскизы и фотографии к спектаклю "Театр мудрого Дурачины" театра-студии "Грань" представили на выставке "Островский и русская Испания" в литературно-театральном музее "Щелыково" (Костромская область).

Фото: театр Грань

Экспозиция посвящена теме Испании в творчестве Островского и женским испанским образам на русской сцене начала XXI века.

Отдельная часть экспозиции показывает сценическим образы спектакля "Театр мудрого Дурачины" театра-студии "Грань" (режиссер Денис Бокурадзе). Спектакль поставлен по интермедиям М.Сервантеса в переводе Александра Островского. В экспозицию выставки в "Щелыково" вошли эскизы к спектаклю "Театр мудрого Дурачины" Алисы Якиманской и более 20 фотографий из спектакля.

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