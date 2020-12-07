Самарская региональная общественная организация медицинских сестер отметила 25-летие

В этом году Самарской региональной общественной организации медицинских сестер исполнилось четверть века. Сегодня она объединяет 13,5 тыс. медсестер Самарской области, это больше половины среднего медперсонала региона.

Организация создана по инициативе профессора Сергея Двойникова (в 1990-е годы заведующего кафедрой сестринского дела СамГМУ), Татьяны Вяловой (в то время замначальника главного управления здравоохранения администрации Самарской области) и 26 главных медицинских сестер крупных лечебных учреждений Самары, которые стали первыми студентами факультета высшего сестринского образования нашего вуза.

В числе этих главных медсестер была и Нина Николаевна Косарева, которая потом возглавила организацию. Она прошла путь от фельдшера кардиобригады скорой медицинской помощи и старшей медсестры диагностического центра до организатора сестринского дела в области и автора многих законотворческих инициатив, которые помогли улучшить работу медсестер, привнеся ценные поправки в законы из практического здравоохранения.

Сегодня Нина Николаевна — президент региональной общественной организации медицинских сестер, заслуженный работник здравоохранения РФ, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, обладатель знака "За заслуги в законотворческой деятельности", член Общественной палаты Самарской области. За полвека работы в здравоохранении она 25 лет отдала общественной работе в профессии.

"Если вначале создания организации мы говорили об объединении сестринского персонала Самарской области, о повышении престижа профессии, то теперь основными задачами являются непрерывное профессиональное развитие наших медсестер, возрождение и поддержание традиции бережного отношения к нашим пациентам, безопасность оказания медпомощи и защита сестринского персонала", — отметила Нина Косарева.

Каждый год по ее инициативе в Самарской области проводятся десятки мероприятий по повышению профессионального мастерства медсестер: это семинары и мастер-классы, дни открытых дверей в лечебных учреждениях, когда молодые специалисты могут выбрать направление своей будущей работы, и конференции по разным профилям работы медсестер. В этом году, по ее словам, многие мероприятия по профобразованию прошли онлайн.

"В 2020-м мы впервые работаем в условиях пандемии, поэтому весной столкнулись с трудностями в организации ковид-госпиталей, — поделилась Нина Косарева. — Но сейчас наработали достаточный опыт по организации работы сестринского персонала. Мы используем принцип бережливой технологии, в том числе практикуем маршрутизацию пациентов, оптимальный режим работы в приемных отделениях больниц, а также принцип бережливой поликлиники, когда прием по талонам избавляет от огромных очередей".

В Самарской области год от года растет престиж профессии медицинской сестры. В Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной поступают все больше ребят, причем с хорошей подготовкой, с высокими баллами по ЕГЭ, с неподдельным интересом к профессии. По ее словам, перспективы у студентов огромные, вплоть до получения высшего сестринского образования. А общественная организация всегда поможет в достижении профессиональных целей, главным принципом которых остается милосердие и помощь пациентам.