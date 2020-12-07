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Здравоохранение Общество

В регионе усилят ковидные ограничения для людей 65+ лет

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

По сообщению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в Самарской области заболеваемость новой коронавирусной инфекцией характеризуется ростом ежесуточного показателя на 100 тыс. населения: с 5,6 на 1 ноября до 8,57 на 7 декабря.

Особую тревогу вызывает повышение этого показателя в группе риска — среди людей старшего поколения, 65+. Если на 48-й неделе он составлял 67,98, то на 49-й неделе — 75 на 100 тыс. населения.

Риск осложнений, отмечают медики, среди этой категории пациентов в 15 раз выше по сравнению с остальными. В связи с этим специалисты и Роспотребнадзора, и минздрава солидарны во мнении о необходимости усилить ограничительные меры, касающиеся граждан этой возрастной группы, для сохранения их здоровья и жизни.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов обобщил предложения министерств и ведомств по введению дополнительных ограничительных мер. В частности, это необходимость принятия более жестких мер для соблюдения режима самоизоляции людьми из категории риска (65+).

В разных регионах страны, как пояснил зампред правительства области, есть практики ограничения поездок по транспортным картам с переносом их на последующий период, а также запрет посещения людьми 65+ ряда организаций (бассейны, фитнес-центры, концертные залы).

Глава региона поручил обсудить этот вопрос прежде всего с ветеранскими организациями и общественными организациями пенсионеров, депутатами, представителями транспортных компаний.

Заместитель министра — руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев сообщил о готовности регионального волонтерского штаба в полном объеме развернуть свою деятельность.

Помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продуктов и предметов первой необходимости готовы более 2500 волонтеров в области. Волонтерский штаб есть в каждом муниципальном образовании региона. Число поступающих заявок растет: если с 23 по 27 ноября их было 172, то с 30 ноября по 4 декабря за помощью обратились уже 289 человек.

Также в ходе штаба были рассмотрены успешные практики муниципальных образований по информированию граждан о действующих ограничениях. Например, в Тольятти к работе по разъяснению важности соблюдения режима самоизоляции для людей 65+ были привлечены 76 общественных организаций, 16 СОНКО, 18 национальных культурных центров, 42 ТОС и управляющие микрорайонов. "Людям проще воспринимать информацию от тех, кому они доверяют", — пояснил Сергей Анташев.

Дмитрий Азаров отдельно отметил работу главы Тольятти по организации информирования жителей города, работу с людьми старшего поколения: "Удалось правильно организовать работу вместе с ТОС, ветеранскими организациями. На мой взгляд, абсолютно правильно был определен вектор и подход — в Тольятти это получилось".

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