Минтранс Самары ищет подрядчика, который за 528 млн руб. обустроит Фрунзенский мост

Министерство транспорта Самары выделило на обустройство второй очереди Фрунзенского моста 528,3 млн рублей. Аукцион пройдет 14 декабря, сообщается на сайте госзакупок.
В обязанности подрядчика входит монтаж шумозащитных экранов, обустройство тротуаров и укрепительные работы, а также реконструкция троллейбусных линий, а именно демонтировать существующие опоры и установить новые, провести земляные работы и устроить контактную сеть.
Все работы должны завершиться к 31 октября 2022 года.
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