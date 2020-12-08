"Ладья" победила "Омских ястребов"

ХК "Ладья" в понедельник, 7 декабря, победил "Омских ястребов" на домашнем льду.

Счет в середине первого периода открыл нападающий "Ладьи" Юрий Юхарев, для которого этот гол стал первым в МХЛ.

Вскоре тольяттинцы получили хорошую возможность увеличить счет, но, играя две минуты "5 на 3", не смогли пробить Андрея Мишурова.

В концовке периода гости имели моменты сравнять счет, но волжан выручил Даниил Захаров.

На 35-й минуте Глеб Трикозов сравнял счет — 1:1.

К середине третьего периода Ралиф Кашапов и Вениамин Цитцер забросили две шайбы в ворота гостей — 3:1.

Но, сибиряки не сдались и на 59-й минуте после замены вратаря полевым игроком Трикозов забросил свою вторую шайбу. Но, вскоре сибиряки ошиблись в своей зоне, Егор Савиков выдал шайбу Цитцеру и тот точно бросил — 4:2 победа "Ладьи".