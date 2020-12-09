"Самарский буровой инструмент" вновь не смог взыскать 7,4 млрд руб. с бывшего руководства "Волгабурмаша"

Апелляционный суд оставил без изменений решение нижестоящего суда об отказе привлечь собственников и руководителей АО "Волгабурмаш" к субсидиарной ответственности на сумму в размере 7,4 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ". С соответствующим требованием в деле о банкротстве организации выступил один из кредиторов — ООО "Самарский буровой инструмент" (СБИ).

Напомним, иск СБИ был подан к 11 лицам, среди которых - бывшие руководители общества. Топ-менеджменту вменялось искажение документации и бухгалтерской отчетности, отражение недостоверных сведений о дебеторской задолженности, заключение невыгодных сделок и вывод активов через фирмы-однодневки. Все действия якобы совершены в 2011-2014 годах.

В августе этого года суд первой инстанции решил, что СБИ не представил доказательств, которые бы свидетельствовали о недобросовестности экс-руководства должника.

Арбитражный суд также решил, что сделки осуществлялись в рамках обыкновенной хозяйственной деятельности предприятия, а привлеченные средства тратились по назначению. Другие заявленные "Самарским буровым инструментом" обстоятельства суд счел недоказанными. Представители СБИ указывали на то, что бремя доказывания лежит на ответчиках, о чем, по словам адвокатов истца, свидетельствует практика Верховного ­суда РФ.

По словам партнера ООО "Правовая группа" Владимира Шалаева, у СБИ остается шанс оспорить судебное решение в кассационной инстанции и далее в Верховном суде. "Часто в подобных делах кассация отменяет решения судов из-за неполного выяснения обстоятельств по делу", — отмечает юрист.