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Суды Происшествия

В Самарской области осудили телефонного мошенника - рецидивиста

ПЕСТРАВКА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Неоднократно судимого 35-летнего жителя Пестравского района Самарской области обвиняли в пяти мошенничествах и 10 покушениях на мошенничество.

Весной 2019 г. рецидивист звонил на случайные телефонные номера, представлялся полицейским либо родственником абонентов и врал про произошедший с их близкими несчастный случай.

Во время беседы злоумышленник выяснял, готовы ли жертвы "заплатить" за освобождение родственника от уголовной ответственности. После этого потерпевшие переводили деньги вымышленному посреднику.

При этом мужчине не всегда удавалось довести обман до конца.

Суд назначил мошеннику четыре года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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