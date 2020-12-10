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Хоккей Спорт

Нападающий Юрий Назаров покидает "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Юрий Назаров договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Назаров в сезоне 2020/21 сыграл за тольяттинский клуб в 18 матчах, набрав 4 (3+1) очка.

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