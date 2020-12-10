Нападающий Юрий Назаров покидает "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Юрий Назаров договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Назаров в сезоне 2020/21 сыграл за тольяттинский клуб в 18 матчах, набрав 4 (3+1) очка.
Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Юрий Назаров договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Назаров в сезоне 2020/21 сыграл за тольяттинский клуб в 18 матчах, набрав 4 (3+1) очка.
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