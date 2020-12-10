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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты Tele2 получат скидку по trade-in от искусственного интеллекта Миа

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 с помощью искусственного интеллекта запускает в розничной сети акцию на покупку смартфонов по программе trade-in. Виртуальный помощник Миа проанализирует, требуется ли клиенту более мощное устройство, и предложит дополнительную скидку на новый смартфон при сдаче старого в trade-in.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 расширяет ряд персональных предложений для клиентов от виртуального помощника Миа. На основе интересов абонента и данных о потреблении услуг Миа проанализирует, требуется ли клиенту более мощный смартфон, и предложит ему в приложении "Мой Tele2" индивидуальную скидку для покупки устройства при сдаче старого в trade-in.

За счет выкупной стоимости клиент может оплатить до 70% от цены нового смартфона и дополнительно использовать промокод от Мии. При этом доплату можно оформить в кредит или рассрочку. Скидка действует на смартфоны стоимостью от 10 000 рублей до 31 декабря 2020 года. Подробности и участвующие в акции модели устройств необходимо уточнять в розничной сети Tele2.

Искусственный интеллект Миа, интегрированный в приложение "Мой Tele2", анализирует статистику по потреблению интернет-трафика, минут и SMS и предлагает оптимальный тариф и другие опции индивидуально для каждого пользователя. Клиент сам принимает решение в отношении каждой рекомендации.

Также виртуальный помощник подбирает скидки, акции и другие уникальные предложения, соответствующие потребностям абонента, стилю жизни и его интересам. В зависимости от предпочтений клиента Миа предложит выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV и онлайн-кинотеатры, бесплатное пользование сервисом "СберЗвук". Клиентам доступен безлимит на YouTube, онлайн-уроки английского, скидки на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое.

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