Дмитрий Азаров поручил начать работу над проектом "Культурное сердце России"-2021

В четверг, 10 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального Совета по культуре и искусству. Основной темой заседания стала синергия нацпроектов "Культура" и "Жилье и городская среда".

Участники обсудили, как сделать общественные пространства не только местом прогулок и отдыха, но и наполнить их культурными кодами при помощи национальных проектов и губернаторского проекта "Культурное сердце России".

Напомним, Совет по культуре и искусству при губернаторе Самарской области был создан в 2018 году по поручению Дмитрия Азарова. В него вошли представители творческих союзов, артисты, художники, архитекторы, историки-краеведы, организаторы массовых мероприятий, которые активно участвуют в общественной и культурной жизни региона. Именно они помогают в выработке предложений по организации культурной жизни региона, участвуют в обсуждении, подготовке и реализации значимых мероприятий.

Глава региона поблагодарил деятелей культуры и искусств за активную, неформальную работу в этот непростой год, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционные формы работы театров, музеев и концертных залов стали невозможны.

"Очень важно, что культурная жизнь не замерла. Благодаря вам мы нашли новые формы, в том числе новые формы самореализации людей, что важно и ценно. Хочу искренне поблагодарить вас за то, что в этот действительно непростой период вы были вместе с людьми. Когда люди были на самоизоляции, вы были в постоянном контакте с ними, предлагали свои идеи, творческие решения, своим примером поддерживали социальное самочувствие всего общества, посредством сети Интернет буквально вошли в каждый дом и поддерживали людей", - отметил губернатор.

Огромную работу по формированию социального самочувствия самарские деятели культуры и искусств провели в летней период, когда с учетом эпидемиологической ситуации стало возможным проведение мероприятий на открытом воздухе - в парках, скверах, на набережной. Именно они принялись "оживлять" общественные пространства, как старые, так и обновленные по нацпроекту "Жилье и городская среда". Отметим, что опыт региона по данному направлению, представленный Дмитрием Азаровым на культурном форуме в Санкт-Петербурге, активно тиражируется в других субъектах РФ.

"У нас уже есть замечательный опыт синергии национальных проектов "Культура" и "Жилье и городская среда", работу в этом направлении необходимо продолжать, - отметил губернатор. - Для меня крайне важно, что идеи культурного кода территорий, который мы предлагали вписывать при разработке проектов общественных пространств, нам удалось реализовать здесь, на Самарской земле. Мы не просто это предлагали, декларировали - мы сами это сделали. И сегодня об этих замечательных решениях можно говорить и в Самаре, и в Тольятти, и в Октябрьске, и в Сызрани. Нам действительно удается эти идеи, которые во многом составляют духовную основу той или иной территории и всего нашего народа, реализовать при поиске решений обустройства нашей родной земли, общественных пространств. Огромное вам за это спасибо!"

Одним из самых ярких примеров раскрытия потенциала общественных пространств служит фестиваль набережных "ВолгаФест", который проводится в областной столице с 2015 года и задает многие тренды развития городской среды и культуры. Организатор фестиваля Михаил Савченко напомнил, как мероприятие проходило в этом году, а также рассказал об основных идеях "ВолгаФеста-2021".

"Метафора движения пронизывает все ключевые события фестиваля: на берег причалят старые корабли, словно поднявшиеся со дна реки, а бурлаки по берегу приволокут плавучую сцену. Канатоходец пересечет Волгу по канату длиной 1,7 км, а на променаде расположатся лучшие культурные инициативы городов ПФО. Запланированы масштабные инсталляции и тотальные театрализованные действия, в которых Волга, песок и закат станут полноправными участниками", - рассказал Михаил Савченко.

Обсуждая концепцию фестиваля, главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков предложил привлечь симфонический оркестр учреждения к участию в "ВолгаФест-2021". Члены Совета идею поддержали, Дмитрий Азаров поручил взять данный вопрос в отработку.

Примерами "культурной прошивки" общественных пространств поделились и руководители ряда муниципалитетов. Так, заместитель главы города Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова рассказала, что в 2020 году, который по инициативе Дмитрия Азарова был объявлен Годом Тольятти в Самарской области, была реализована серия мероприятий. Среди них - социокультурная акция "Время Тольятти", историко-краеведческий проект "Герои в нашем дворе", проект "Арт-среда".

"Этот проект вдохнул жизнь в совершенно новое общественное пространство - сквер в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ на улице Революционной, который появился на карте города в этом году в рамках программы празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ", - прокомментировала Юлия Баннова.

Большая работа была проведена и в рамках губернаторского проекта "СОдействие". К примеру, по проекту была обустроена территория, прилегающая к детской библиотеке №10. "В самом центре 15 квартала появилась открытая книжная терраса, которая почти сразу стала любимым местом общения жителей, где можно неформально общаться, обмениваться информацией, проводить открытые лектории, мастер-классы и многое другое", - добавила замглавы.

Работа по развитию потенциала общественных пространств Автограда будет продолжена в 2021 году. Так, городом уже подготовлен проект "Сцена ТЛТ. Тольятти", который предполагает размещение сценического комплекса на территории паркового комплекса истории техники имени Сахарова.

"В мае 2021 года официально откроется экспозиция музея под открытым небом "Дорога истории - наша Победа", с успехом прошедшая в этом году на площади Куйбышева в Самаре, - акцентировала внимание Юлия Баннова. - Экспозиция передана в Тольятти, в настоящее время ведутся уже работы по ее сборке. Искренне благодарны вам, Дмитрий Игоревич, за подарок, который вы сделали городу, предоставив тольяттинцам возможность прикоснуться к истории Отечества!"

Дмитрий Азаров отметил, что столь яркий проект, получивший известность далеко за пределами Самарской области, должен активно развиваться в Тольятти, и поручил руководству города и министерству культуры тщательно подойти к адаптации проекта на тольяттинской площадке.

Кроме того, глава региона рассказал, что сейчас готовится проект по развитию паркового комплекса истории техники имени Сахарова.

"Сегодня с заместителем министра обороны РФ Андреем Валерьевичем Картаполовым обсудили возможность создания на территории Самарской области парка "Патриот". Комплекс Сахарова может стать хорошей основой для создания этого парка совместно с министерством обороны. Этот вопрос еще требует обсуждения, но, тем не менее, чтобы осмотреть площадку в субботу в Тольятти выезжает командующий 2-й гвардейской армией Андрей Владимирович Колотовкин", - сообщил губернатор руководству администрации Тольятти.

Отдельно на заседании Совета рассмотрели вопрос о реализации губернаторского проекта "Культурное сердце России". Он стал одним из ключевых звеньев формирования культурного имиджа Самарской области и получил широкий резонанс в обществе.

"Это действительно уникальный опыт, который смело можно назвать нашим ноу-хау. Главная идея проекта проста. Она состоит в том, что люди сами становятся творцами культурной жизни. Еще раз напомню, что идею этого проекта предложили молодые люди. Это еще раз говорит о том, что нам надо очень внимательно относиться к тем идеям, которые сегодня генерируются различными слоями населения, нашими земляками. И в этом - залог успеха, залог развития культуры на территории Самарской области. Именно широкая вовлеченность населения в процесс формирования культуры, общественной среды позволяет говорить о доступности пространств для граждан", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции большая часть мероприятий "Культурного сердца России" в этом году прошла онлайн. Тем не менее в нем приняли участие тысячи жителей региона. Дмитрий Азаров отметил, что уже сейчас стоит заняться формированием программы проекта на 2021 год. Для этого необходимо в первые месяцы нового года провести опрос жителей, чтобы понять, какие культурные мероприятия и на каких площадках хотят видеть жители сел и городов Самарской области.