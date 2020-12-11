Канатоходец пересечет Волгу по канату во время "ВолгаФеста-2021"

Организатор фестиваля "ВолгаФест" Михаил Савченко рассказал об основных идеях мероприятия в 2021 году.

Заглавной темой фестиваля станет "Движение навстречу". Фестиваль станет точкой соединения разнонаправленных векторов — стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного правого берега и природного левого, бурных дней и атмосферных ночей.

"Метафора движения пронизывает все ключевые активности фестиваля: на берег причалят старые корабли, словно поднявшиеся со дна реки, а бурлаки по берегу приволокут плавучую сцену. Канатоходец пересечет Волгу по канату длиной 1,7 км, а на променаде расположатся лучшие культурные инициативы городов ПФО. Масштабные инсталляции и тотальные театрализованные действия, в которых Волга, песок и закат станут полноправными участниками", — рассказал Михаил Савченко.

Обсуждая концепцию фестиваля, главный дирижер самарской государственной филармонии Михаил Щербаков предложил привлечь симфонический оркестр учреждения к участию в "ВолгаФест-2021". Члены Совета идею поддержали, губернатор Дмитрий Азаров поручил взять данный вопрос в отработку.

"ВолгаФест" проводится в областной столице с 2015 г. и задает многие тренды развития городской среды и культуры.