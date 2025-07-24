Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию

В четверг, 31 июля, в 18:30 пройдет пешеходная экскурсия "Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века" (12+). Ее проведет историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова.
Сегодня Самара — благоустроенный город с развитой инфраструктурой, и часто жители думают, что его модернизация связана с достижениями современности. Однако активный рост и развитие Самары пришлись на вторую половину XIX — начало ХХ веков. Многие "блага цивилизации", которыми мы пользуемся в наше время, появились более 100 лет назад.
Почему электрическое освещение заменило газовое? Как проходила электрификация? В какой момент и где запустили первый водопровод? Как мощение улиц связано с появлением общественного транспорта? Экскурсанты узнают об инфраструктуре города, которая появилась в начале ХХ века, увидят лучший "открыточный" вид на самарскую ГРЭС, пройдутся по улице Фрунзе до площади Революции. Также будет затронута тема благоустройства парков и садов, улучшения работы пожарных служб и полиции в дореволюционной Самаре.
Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh85h.
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.