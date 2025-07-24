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Культура

Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 июля, в 18:30 пройдет пешеходная экскурсия "Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века" (12+). Ее проведет историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Сегодня Самара — благоустроенный город с развитой инфраструктурой, и часто жители думают, что его модернизация связана с достижениями современности. Однако активный рост и развитие Самары пришлись на вторую половину XIX — начало ХХ веков. Многие "блага цивилизации", которыми мы пользуемся в наше время, появились более 100 лет назад.

Почему электрическое освещение заменило газовое? Как проходила электрификация? В какой момент и где запустили первый водопровод? Как мощение улиц связано с появлением общественного транспорта? Экскурсанты узнают об инфраструктуре города, которая появилась в начале ХХ века, увидят лучший "открыточный" вид на самарскую ГРЭС, пройдутся по улице Фрунзе до площади Революции. Также будет затронута тема благоустройства парков и садов, улучшения работы пожарных служб и полиции в дореволюционной Самаре.

Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh85h.

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"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

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А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

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Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

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