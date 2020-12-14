Tele2 дарит "золотые" номера новым клиентам

Tele2 в Самарской области предлагает новым абонентам получить красивый номер категории "золото" бесплатно. Для этого клиентам достаточно оформить подключение в интернет-магазине и оплатить абонентскую плату на тарифе "Мой онлайн+" за три месяца. Самарцы могут получить заказы бесплатной курьерской доставкой или забрать в ближайшем салоне связи.

Новые клиенты оператора до 23 января 2021 года могут получить "золотой" номер бесплатно при покупке SIM-карты в интернет-магазине. Оформление заказа в онлайн-канале занимает несколько минут. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать "золотой" номер стоимостью 3000 рублей, оплатить абонентскую плату на тарифе "Мой онлайн+" за три месяца и оформить заказ, применив специальный промокод. После этого стоимость красивого номера обнулится.

Клиенты могут выбрать один из способов получения заказа, среди которых самовывоз из салона связи и бесплатная доставка до двери. Воспользоваться предложением могут жители 112 населенных пунктов Самарской области, где работает курьерская служба. Сроки доставки заказов варьируются от одного до пяти дней. В крупных городах, таких как Самара, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти, SIM-карту можно получить в течение двух часов с помощью сервиса Яндекс.Go. После получения заказа абонент может пройти простую процедуру саморегистрации, которая занимает не более пяти минут.