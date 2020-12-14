В Самарской области введут постоянный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары

В понедельник, 14 декабря, на оперативном совещании областной кабинет министров рассмотрел вопрос о динамике цен на основные продовольственные товары.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться в ситуации с ростом цен на продукты первой необходимости в течение недели. На федеральном уровне готовится комплекс мер, которые призваны повлиять на снижение стоимости основных продуктов.

Соответствующее поручение на региональном уровне дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Областной кабинет министров проанализировал динамику цен за последние месяцы в регионе и выработал предложения по фиксации стоимости ряда товаров.

Для этого планируется расширить возможности торговли: увеличить количество торговых точек, открыть новые постоянно действующие ярмарки, организовать тематические торговые мероприятия, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность напрямую реализовать урожай. В настоящее время в эту работу вовлечены четыре крупных торговых центра, готовы подключиться еще шесть. Они планируют предоставить места под 180 новых торговых точек.

Кроме того, Виктор Кудряшов поручил областному министерству сельского хозяйства и продовольствия провести переговоры с мукомольными заводами. На увеличении цен на хлеб сказался рост экспорта. Наше зерно пользуется популярностью на мировых рынках. Но это не должно отразиться на российских потребителях, подчеркнул председатель областного правительства.

Еще одна мера, предложенная на региональном уровне, - сотрудничество с другими регионами по группе товаров, которые не производятся в Самарской области.

"В начале периода пандемии, когда в магазинах активно скупали гречку, мы проводили переговоры с заводами на Алтае, договаривались, чтобы нам ее поставляли в первую очередь. Прошу изучить вопрос и, в случае, если рост цен вызван дефицитом, в ручном режиме эту проблему решать", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина поручил вести постоянный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары.