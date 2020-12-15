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Образование Общество

В Самарской области изменили систему премирования педагогов

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования и науки региона изменило порядок установления стимулирующих выплат педагогам образовательных учреждений. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

Изменения коснулись видов, порядка и условий установления выплат, к которым относятся надбавки за эффективность, интенсивность и напряженность работы и т. д.

К примеру, согласно предыдущей редакции приказа (от 19.02.2009 г. № 25- ОД) учителя общеобразовательных школ, занимающиеся по программам начального общего и основного общего образования, и набравшие от 16 до 25,5 баллов, ранее могли рассчитывать на надбавку до 1%, от 26 баллов — до 2% стимулирующего фонда общеобразовательного учреждения без учета стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурных подразделений, реализующих программы дошкольного и/или дополнительного образования детей.

В существующей редакции балльную систему расширили:

  • 25 — 35,5 баллов — 0,25%;
  • 36 — 45,5 баллов — 0,5%;
  • 46 — 55,5 баллов — 1%
  • 56 — 65,5 баллов — 1,5%
  • 66 баллов и более — 2%.

Среди обновленных критериев оценки эффективности работы руководителей государственных образовательных учреждений региона: эффективность процесса обучения, воспитательной работы, использования современных технологий в образовательном процессе, обеспечения доступности качественного образования и др.

Гид потребителя

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