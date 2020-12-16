Подведены итоги конкурса общественных проектов на 2021 год

Конкурсная комиссия подвела итоги отбора общественных проектов по госпрограмме "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 гг. (губернаторский проект "СОдействие").

Из 189 проектов допущены к реализации 136 социально значимых инициатив населения, сумма субсидии из областного бюджета составит более 188 млн рублей.

Лидерами по количеству заявок от муниципального образования являются Самара с учетом внутригородских районов (28 шт.), Тольятти (15 шт.), Безенчукский район (11 шт.), Шенталинский район (11 шт.), Похвистневский район (9 шт.).

Среди проектов - благоустройство территории около детской поликлиники в поселке Мехзавод, восстановление проезда и устройство парковки на пр. Масленикова в Самаре, освещение аллей и обустройство многофункциональной спортивной площадки в Новокуйбышевске, замена транспортных светофоров в Похвистнево, строительство и реконструкция детских и спортивных площадок, благоустройство улиц в городах и селах региона и многое другое.

Очередной прием заявок по губернаторскому проекту "СОдействие" состоится с 1 января до 1 марта 2021 года. Заявки на участие в проекте "СОдействие" принимаются в два этапа: с 1 сентября до 1 ноября текущего года и с 1 января до 1 марта следующего года.

С полным списком победителей второго конкурса общественных проектов "СОдействие" на 2020 год можно ознакомиться на сайте правительства Самарской области.