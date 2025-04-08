Команда "Тольяттиазота" стала серебряным призером чемпионата Тольятти по футзалу

В городской премьер-лиге сборная предприятия принимала участие впервые.

Матчи игрового сезона чемпионата, в которых было заявлено 53 крупных компании, стартовали в ноябре 2024 года. По итогам 15 туров футболисты "Тольяттиазота" одержали 11 побед, забив в ворота соперников 49 мячей.

Решающий матч с командой Bombbar закончился со счетом 4:3 в пользу спортсменов предприятия. Сумма набранных за время турнира очков досрочно обеспечила "Тольяттиазоту" второе место в турнирной таблице.

Одним из лучших игроков чемпионата признан слесарь-ремонтник цеха № 26 Андрей Моисеев, а голкипер корпоративной команды Владислав Бондаренко входит в пятерку лучших вратарей премьер-лиги.

"Спортсмены "Тольяттиазота" раскрываются в разных видах спорта, с каждым разом завоевывая все больше наград. Здесь важна предварительная подготовка, которую для сотрудников обеспечивает предприятие. Речь идет как о тренировках, так и о настоящих праздниках спорта — например, футбольных фестивалях, куда приходят целыми семьями, формируя у подрастающего поколения традиционные ценности и ориентируя на здоровый образ жизни", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.