Дмитрий Орлов: В чем польза инициативы губернатора Азарова в помощь работодателям и безработным

В понедельник, 14 декабря, прошел первый социальный онлайн-форум "Единой России", где секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор области Дмитрий Азаров предложил стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу из-за COVID-19.

Инициативы Дмитрия Азарова по поддержке граждан в период пандемии в своем телеграм-канале прокомментировал политолог Дмитрий Орлов.

"По мнению губернатора, чтобы изменить нынешнее положение дел на рынке труда, нужна комплексная программа стимулирования работодателей. Причем это стимулирование должно быть финансовым, считает глава региона. Другой мерой, по словам Дмитрия Азарова, может стать переобучение граждан, потерявших работу из-за пандемии. Кроме того, секретарь регионального отделения партии уверен, что следует усилить стимулирование граждан к открытию собственного дела, создать условия, чтобы люди становились самозанятыми", - рассказал Дмитрий Орлов.

Он приводит в пример и слова депутата Государственной думы Владимира Гутенева, который поддержал предложения губернатора по стимулированию.

"Предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова финансово стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу из-за коронавируса, - это абсолютно логичное развитие успешной меры, которая реализовывалась в весенне-летний период", - считает депутат.

Как объяснил депутат, речь идет о предложении тем предприятиям, которые сохраняют численность сотрудников, получать денежные ресурсы, которые являются либо субсидией, либо беспроцентным кредитом.

"Если же падение численности сотрудников выше определенного норматива, то эти средства идут по обычной кредитной ставке. Многие предприятия воспользовались такой формой поддержки. Мы в рамках крупнейшей организации Союза машиностроителей России провели исследования, которые выявили, что более 55% предприятий воспользовались различными мерами поддержки", - объяснил он.

По словам депутата, сейчас Дмитрий Азаров в своем предложении развивает эти меры: не только стимулируется сохранение собственного персонала, но и дается возможность получить преференции при трудоустройстве лиц, которые оказались без работы.

"Я считаю, что Дмитрий Игоревич хорошо уловил текущую конъюнктуру в экономике. Помощь тем, кто способен развиваться и создавать новые рабочие места, - это, мне кажется, очень правильная инициатива, которая в Государственной думе наверняка будет поддержана. Преференции для таких работодателей могут быть самые разные - от прямых финансовых, что в условиях бюджетного дефицита, наверное, не самое оптимальное, до налоговых, а также доступа к недорогим и быстрым деньгам в виде специальных программ кредитования", - приводит слова Гутенева Дмитрий Орлов.

Депутат отметил еще один возможный вариант - дополнительные ресурсы софинансирования различных программ обучения, в которых участвует предприятие, то есть государство может выделять деньги на повышение квалификации сотрудников предприятий, чтобы расширить их компетенции.