В Самарской области за год почти 1,5 тыс. молодых семей получили выплаты на приобретение жилья

Около 10 тыс. семей Самарской области стоят в очереди по программе "Молодой семье — доступное жилье". В этом году на ее реализацию направлены беспрецедентные средства из бюджетов всех уровней — более 1,1 млрд рублей.

Тем не менее, очередь, копившаяся годами, продолжает оставаться значительной, а годы берут свое — до 36-летнего возраста в силу разных обстоятельств не все семьи успевают воспользоваться возможностями программы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личную встречу с жителями Тольятти по вопросу предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. На приеме были рассмотрены индивидуальные ситуации по нескольким семьям, по каждой из них глава региона дал четкие поручения профильному министерству и местным властям.

Так, житель Автограда, многодетный папа Александр Петрунин рассказал, что с 2015 года стоит в очереди на получение социальной выплаты в рамках программы. Вместе с супругой и тремя детьми они проживают в небольшой квартире площадью 34 кв. м. Семья волнуется, что очередь на предоставление соцвыплаты большая, и ждать средств придется еще долго.

Губернатор поручил министерству социально-демографической и семейной политики региона проанализировать ситуацию. Заместитель министра Галина Андриянова отметила, что вопрос будет решен в ближайшие месяцы. "Мы посмотрели очередность на следующий год. Поскольку у Петруниных, как у многодетной семьи, есть первоочередное право на получение социальной выплаты, то они получат выплату уже в первой половине 2021 года", — сообщила она.

Семьи поблагодарили губернатора за возможность личной встречи и его участие в решении каждой ситуации.

"Область не добивалась таких результатов, как в последние годы — число молодых семей, которым мы дали социальную выплату, беспрецедентное", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор отметил: несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, уровень регионального финансирования не сократится и в 2021 году.

Благодаря усилиям Губернатора в 2020 году почти на 400 млн руб. вырос объем средств, выделенных на программу из федерального бюджета. Кроме того, несмотря на объективные сложности в экономике, в 2020 году из регионального бюджета на это направление выделено 385 млн руб., что на 100 млн больше, чем в прошлом.

Все это позволило значительно продвинуться в вопросе оказания помощи семьям. На сегодня социальную выплату получили 1488 молодых семей, в том числе 679 — тольяттинских. При этом за все время реализации программы (с 2014 года) в области выплату получили 7808 семей. Таким образом, из всех получателей выплаты на жилье почти 20% получили ее в этом году.