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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поддержал инициативу жителей по строительству детсада на ул. Ташкентской

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. К руководителю региона обратилась инициативная группа жителей Кировского района Самарыс просьбой построить детский сад в рамках нацпроекта "Демография" на ул. Ташкентской.

Напомним, губернатор неоднократно подчеркивал, что приоритетное внимание при реализации проектов будет уделяться территориям, где власть советуется с людьми и находит решения, которые поддерживают граждане. Как раз с такой общей инициативой и вышли жители Кировского района Самары.

"Мы к вам обращаемся с огромной просьбой — нам в районе необходим детский садик, — обратился к руководителю области председатель МКД№ 61 по ул. Георгия Димитрова Сергей Кремнев. — Я как многодетный отец не понаслышке знаю, что такое очередь в детский сад, дефицит мест. И мне эта проблема очень близка. Поскольку являюсь старшим по дому, я пообщался с жителями, выяснил их позицию. Много тех, кто "за", но сначала были и те, кто "против" — из-за возможных рисков: сокращения количества парковочных мест для машин, отсутствия спортсооружений и благоустройства. Мы все эти пожелания учли в проекте. Очень просим поддержать нашу инициативу".

Многодетный папа отметил, что совместно с администрацией внутригородского района Самары были проведены собрания с жителями, встречи с архитекторами. "Мы разработали проект, в котором предусмотрены и стоянки, и прогулочные места, и зоны отдыха, и даже предусмотрели заезд строительной техники так, чтобы она не мешала жителям домов. И нам бы хотелось, чтобы всю близлежащую территорию нам облагородили", — добавила председатель МКД № 184 по ул. Ташкентской Людмила Лимаренко.

Губернатор Самарской области отметил, что при размещении социальных объектов, прежде всего, учитывается два параметра: его необходимость и желание, положительный настрой людей. Он поинтересовался у представителей инициативной группы, готовы ли они оказывать содействие в решении возникающих вопросов. "Да, конечно", — ответили жители Кировского района.

"Тогда такое решение принимаем", — сказал губернатор и поручил главе областной столицы Елене Лапушкиной заняться детальной проработкой проекта с учетом предложенной территории.

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