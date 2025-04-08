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Встречаем рекорд с улыбкой: ОТП Банк запустил акцию с кэшбэком 10% на стоматологию

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк запустил акцию с кэшбэком 10% на стоматологию в честь исторического достижения Александра Овечкина. Александр Овечкин вошёл в историю мирового хоккея, побив рекорд Уэйна Гретцки — 895 заброшенных шайб. В честь этого достижения ОТП Банк запустил специальную акцию: кэшбэк 10% на стоматологию для новых держателей ОТП Карты.

Как сообщили в пресс-службе, предложение действительно для всех, кто впервые оформит ОТП Карту с 7 апреля по 15 июня. Повышенный кэшбэк начисляется за покупки в категории "Стоматология" и дает отличную возможность позаботиться о здоровье и улыбке с дополнительными преимуществами.

Помимо этого, ОТП Карта также предлагает высокий кэшбэк в популярных категориях трат:

— 5% на оплату ЖКХ (при оплате картой на сайте поставщика),

— 5% на заправках и в магазинах при АЗС,

— 5% в ресторанах, кафе и службах доставки,

— 3% в супермаркетах.

Дополнительно клиентам доступен накопительный счет с доходом до 20% годовых и ежедневными начислениями.

"Когда вдохновляешься рекордом, хочется и самому делать больше. Мы решили поддержать этот момент и подарить повод чаще улыбаться. Пусть наши клиенты радуются победам и своим, и общим — и получают за это приятные бонусы", — прокомментировали в ОТП Банке.

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