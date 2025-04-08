Встречаем рекорд с улыбкой: ОТП Банк запустил акцию с кэшбэком 10% на стоматологию

ОТП Банк запустил акцию с кэшбэком 10% на стоматологию в честь исторического достижения Александра Овечкина. Александр Овечкин вошёл в историю мирового хоккея, побив рекорд Уэйна Гретцки — 895 заброшенных шайб. В честь этого достижения ОТП Банк запустил специальную акцию: кэшбэк 10% на стоматологию для новых держателей ОТП Карты.
Как сообщили в пресс-службе, предложение действительно для всех, кто впервые оформит ОТП Карту с 7 апреля по 15 июня. Повышенный кэшбэк начисляется за покупки в категории "Стоматология" и дает отличную возможность позаботиться о здоровье и улыбке с дополнительными преимуществами.
Помимо этого, ОТП Карта также предлагает высокий кэшбэк в популярных категориях трат:
— 5% на оплату ЖКХ (при оплате картой на сайте поставщика),
— 5% на заправках и в магазинах при АЗС,
— 5% в ресторанах, кафе и службах доставки,
— 3% в супермаркетах.
Дополнительно клиентам доступен накопительный счет с доходом до 20% годовых и ежедневными начислениями.
"Когда вдохновляешься рекордом, хочется и самому делать больше. Мы решили поддержать этот момент и подарить повод чаще улыбаться. Пусть наши клиенты радуются победам и своим, и общим — и получают за это приятные бонусы", — прокомментировали в ОТП Банке.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.