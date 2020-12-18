"Лада" проиграла ЦСК ВВС

ХК "Лада" потерпел поражение от самарского ЦСК ВВС в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась в четверг, 17 декабря, в Тольятти.

Счет в середине первого периода открыл Федор Свечков: форвард "Лады" оказался проворнее всех на чужом пятаке — 1:0.

На 28-й минуте экс-ладовец Евгений Грошев сравнял счет, воспользовавшись численным преимуществом (1:1).

Третий период начался с атак "Лады", но в его середине Глеб Семенов вывел вперед "летчиков", реализовав "лишнего" броском от синей линии.

На 56-й минуте еще один бывший игрок тольяттинской команды Данил Семенов увеличил счет — 1:3.

За полторы минуты до окончания игры Анатолий Емелин заменил Романа Смирягина шестым полевым игроком, но пропустила шайбу в пустые ворота — 1:4 победа ЦСК ВВС.