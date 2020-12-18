16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" победила "Мамонтов Югры" "Лада" проиграла ЦСК ВВС ХК "Лада" подписал контракт с нападающим Максимом Капитуровым Хоккейная "Лада" проиграла "Барсу" У "Ладьи" несколько изменений в составе

Хоккей Спорт

"Ладья" победила "Мамонтов Югры"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 декабря, ХК "Ладья" одержал победу над "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска в первом матче в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде Вениамин Цитцер реализовал большинство, а концовке второго Андрей Лагунов (также в большинстве) и Андрей Малинов создали хороший задел для победы — 3:0.

В дебюте третьего Иван Атанасов отыграл одну шайбу, реализовав "лишнего", а вскоре Александр Добровольский сократил счет до минимума.

В концовке гости пытались отыграться — в одном из моментов после броска Григория Немчинова шайба попала в перекладину ворот Даниила Захарова.

Но, уйти от поражения гостям не помогла даже замена вратаря шестым полевым игроком — 3:2 победа "Ладьи".

В пятницу, 18 декабря, команды встретятся повторно.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3