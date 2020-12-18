"Ладья" победила "Мамонтов Югры"

В четверг, 17 декабря, ХК "Ладья" одержал победу над "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска в первом матче в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде Вениамин Цитцер реализовал большинство, а концовке второго Андрей Лагунов (также в большинстве) и Андрей Малинов создали хороший задел для победы — 3:0.

В дебюте третьего Иван Атанасов отыграл одну шайбу, реализовав "лишнего", а вскоре Александр Добровольский сократил счет до минимума.

В концовке гости пытались отыграться — в одном из моментов после броска Григория Немчинова шайба попала в перекладину ворот Даниила Захарова.

Но, уйти от поражения гостям не помогла даже замена вратаря шестым полевым игроком — 3:2 победа "Ладьи".

В пятницу, 18 декабря, команды встретятся повторно.