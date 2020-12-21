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Общество

В Самарской области синоптики прогнозируют морозы

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 24 декабря в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9º и более.

В понедельник, 21 декабря, днем переменная облачность. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -12...-17°C. Местами гололедица.

Во вторник, 22 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -17...-22°C, местами до -27°С. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15°C. Местами гололедица.

В среду, 23 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -17...-22°C, местами до -27°С. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15°C.
Местами гололедица.

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