В Самарской области синоптики прогнозируют морозы

До 24 декабря в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9º и более.
В понедельник, 21 декабря, днем переменная облачность. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -12...-17°C. Местами гололедица.
Во вторник, 22 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -17...-22°C, местами до -27°С. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15°C. Местами гололедица.
В среду, 23 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -17...-22°C, местами до -27°С. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15°C.
Местами гололедица.