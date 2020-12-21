Гендиректор Тяжмаша: "В условиях пандемии завод создал более 200 рабочих мест"

Генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов в своем обращении, подводя итоги года, отметил, что во время пандемии коронавируса завод помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.

Пандемия затормозила многие бизнес-процессы. На фоне общемирового кризиса в различных компаниях стали уменьшать численность сотрудников и заработной платы. Однако сызранскому предприятию удалось пройти этот сложный период более чем достойно.

"В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест. Тяжмаш благодаря вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова признан системообразующим предприятием. Здесь трудится более чем 6,5 тыс. работников, жителей города Сызрани, семей, трудовых династий", - отметил Андрей Трифонов.

Генеральный директор завода подчеркнул, что высокая загрузка производства сейчас дает уверенность в будущем компании и ее коллектива.

С начала пандемии на Тяжмаше проделывают большую работу для уменьшения рисков заражения сотрудников опасным вирусом. Ежедневно обрабатываются все помещения крупного предприятия, на проходных установлены тепловизоры, размещено множество дозаторов с антисептическими средствами. Также всех сотрудников тестируют на COVID-19 прямо в заводском здравпункте.

"Помимо заботы о своих сотрудниках, мы стараемся помочь медицинским учреждениям города, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса, снижая нагрузку на местных врачей", - сказал генеральный директор акционерного общества "Тяжмаш".