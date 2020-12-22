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Хоккей Спорт

Нападающий Евгений Бодров пополнил "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт до конца сезона с нападающим Евгением Бодровым.

В сезоне 2019/20 хоккеист выступал в КХЛ за "Северсталь", где в 33 матчах набрал 4 (2+2) очка.

В "Ладе" хоккеист будет выступать под 46 номером.

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