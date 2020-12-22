Дмитрий Азаров дал старт работе физкультурно-спортивного комплекса в Тольятти

В Тольятти начал работу один из самых ожидаемых спортивных объектов - физкультурно-спортивный комплекс "Батут". Первые тренировки воспитанников спортивной школы №7 "Акробат" прошли уже в понедельник, 21 декабря.

Возведение этого объекта в Автозаводском районе началось в 2019 году, после того как спортсмены обратились к губернатору с просьбой построить современный зал для проведения тренировок. Во время рабочей поездки в Автоград Дмитрий Азаров ознакомился с возможностями нового ФСК, построенного в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", и пообщался с юными спортсменами.

До появления нового ФСК спортсмены тренировались в старом зале, построенном 28 лет назад. "Старый спортивный зал тоже хороший. Но, конечно, со временем все устаревает. В нашем зале, где мы раньше занимались, стало прохладно. В раздевалках не было душевых. В общем, нет того комфорта и условий, который есть в новом спорткомплексе", - рассказывает тренер по прыжкам на акробатической дорожке высшей категории Ольга Элекина, которая занимается с детьми уже 25 лет.

По ее словам, не из всех детей вырастают чемпионы, но современные условия тому способствуют. "Мы будем стараться повышать мастерство. Думаю, в этих условиях результаты должны быть еще лучше", - уверена тренер.

ФСК "Батут" включает в себя универсальный зал размером 44×24 метров, в котором располагаются акробатическая дорожка, батуты, комплект для двойного минитрампа. Все спортивное оборудование и инвентарь имеют сертификат международной федерацией гимнастики - FIG и сертификат Федерации прыжков на батуте России.

В административно-бытовой части предусмотрены все необходимые вспомогательные помещения: гардероб, помещение охраны, кабинет врача, комната тренеров и инструкторов, душевые и раздевалки.

Член сборной России, мастер международного класса по спортивной акробатике Элина Степанова признается, что открытия этого комплекса очень ждали. "После долгого перерыва из-за пандемии, конечно, было тяжело восстанавливаться. Сейчас потихоньку вошли в ритм и упорно готовимся к чемпионату, который пройдет уже в феврале следующего года в Ярославле. Очень приятно, что появился новый зал. Теперь мы точно будем занимать только первые места", - уверена спортсменка.

В спортивной школе "Акробат" сегодня занимаются 860 спортсменов, которые добиваются побед на самом высоком уровне. Среди ее воспитанников - чемпионы России, Европы и мира, кандидаты на участие в Олимпийских играх. Работают 13 тренеров высшей категории.

"В Тольятти сегодня много радостных событий: мы запустили производство нового автомобиля "Лада Нива", открыли новое здание суда. Теперь открываем замечательный спортивный комплекс, который в процессе обсуждения с жителями города стал называться "Батут". Я очень рад, что этот зал открывается, о нем мечтали давно", - отметил губернатор, поздравляя спортсменов.

"Спасибо руководству Самарской области и города Тольятти, - обратился к руководителю региона заслуженный тренер РСФСР и СССР по спортивной акробатике и основатель тольяттинской школы Виталий Гройсман. - Это пока единственный специализированный зал в Самарской области по подготовке акробатов и батутистов".

Губернатор поблагодарил легендарного тренера за огромный вклад в развитие спорта Тольятти и всего Самарского региона. "Достичь этого результата нам удалось благодаря вашему неравнодушному отношению к делу, к каждому воспитаннику, вашему энтузиазму, всегда положительному настрою на результат. Спасибо вам огромное. Когда есть желание, есть и результаты, есть звание чемпиона", - подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность в том, что благодаря национальным проектам, которые сегодня реализуются по инициативе президента РФ Владимира Путина, в Самарской области и в том числе в Тольятти будет появляться все больше современных спортивных объектов.

"Этот год особенный, но даже в это непростое время мы не останавливаемся ни на секунду для достижения главных целей - создания возможностей для самореализации каждого гражданина России. Ребята, я вам по-хорошему завидую, потому что в мое время таких залов не было. Я хочу вам пожелать настойчивости, усердия, благодарности к вашим наставникам - тем людям, которые создают такие объекты и которые передают вам свою частичку души. Все это, вместе с трудолюбием и усердием, обязательно приведет вас к результату, к чемпионским званиям, к тому, чтобы вы стали настоящими патриотами нашей великой страны - России", - сказал глава региона.

Воспитанники "Акробата" поблагодарили губернатора за прекрасный зал. "Здесь лучшее оборудование. Оно полностью соответствует всем стандартам. На нем можно проводить не только российские, но и даже международные соревнования", - говорят будущие чемпионы.

На вопрос главы региона, нужно ли дополнительное оборудование, дети ответили, что залу не хватает только мобильных трибун. С этим согласился Дмитрий Азаров: "Когда есть такой зал, нужно создать все необходимые дополнительные условия, чтобы принимать здесь соревнования".

Руководитель региона также поручил главе Тольятти Сергею Анташеву рассмотреть возможность приобретения автобуса для школы "Акробат".

В завершение встречи Дмитрий Азаров пожелал ребятам новых побед и успехов на предстоящих турнирах: "Желаю вам успехов и удачи. Пусть она вам сопутствует всегда, а мы будем радоваться вашим победам. Любой чемпионский титул вам по плечу, вы должны быть в этом уверены!"