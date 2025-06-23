Витюгов, Рахманович и Божин продолжат выступать за "Крылья Советов"

В новом сезоне Максим Витюгов, Амар Рахманович и Сергей Божин продолжат выступать за "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.
Максим Витюгов пополнил состав команды в июле 2020 года. За это время полузащитник провел 143 матча, отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.
Сергей Божин играл за "Крылья" с 2011 по 2017 г. и затем с 2020 по 2022 год. На его счету 76 матчей и три гола в составе самарского клуба.
Новые контракты с Витюговым и Божиным заключены сроком на два года.
Амар Рахманович продлил соглашение с клубом до конца сезона 2025/26. В контракте предусмотрена опция продления еще на один год.
Боснийский полузащитник присоединился к команде в сентябре 2022 года. С тех пор он провел 61 матч, забил восемь голов, отдал пять голевых передач и получил вызов в национальную сборную.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.