В Самарской области пройдут соревнования "Зимой — коньки, летом — ролики"

На лыжероллерной трассе "Чайка" пройдут соревнования "Зимой — коньки, летом — ролики". Мероприятие состоится 27 июля при поддержке Союза конькобежцев России, областных федераций конькобежного спорта и роллер-спорта, передает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнования пройдут на дистанциях:

• 1000 м — для всех желающих от 6 лет и старше

• 5000 м — для участников от 11 лет и старше

Итоги будут подведены в индивидуальном зачете по возрастным группам и в командном семейном зачете.