В Самарской области пройдут соревнования "Зимой — коньки, летом — ролики"

На лыжероллерной трассе "Чайка" пройдут соревнования "Зимой — коньки, летом — ролики". Мероприятие состоится 27 июля при поддержке Союза конькобежцев России, областных федераций конькобежного спорта и роллер-спорта, передает пресс-служба регионального министерства спорта.
Соревнования пройдут на дистанциях:
• 1000 м — для всех желающих от 6 лет и старше
• 5000 м — для участников от 11 лет и старше
Итоги будут подведены в индивидуальном зачете по возрастным группам и в командном семейном зачете.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.