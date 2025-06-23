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Спорт

В Самарской области пройдут соревнования "Зимой — коньки, летом — ролики"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На лыжероллерной трассе "Чайка" пройдут соревнования "Зимой — коньки, летом — ролики". Мероприятие состоится 27 июля при поддержке Союза конькобежцев России, областных федераций конькобежного спорта и роллер-спорта, передает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнования пройдут на дистанциях:

• 1000 м — для всех желающих от 6 лет и старше
• 5000 м — для участников от 11 лет и старше

Итоги будут подведены в индивидуальном зачете по возрастным группам и в командном семейном зачете.

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