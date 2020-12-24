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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 изготовит чехлы на смартфоны по индивидуальному дизайну клиента

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 предлагает клиентам чехлы для любого смартфона с персонализированным дизайном. В розничной сети или на сайте Tele2 клиенты могут заказать кейс с собственным рисунком, уникальным принтом от Tele2 или QR-кодом, который будет вести на номер телефона, сайт или страницу в социальных сетях.

Tele2 продолжает персонализировать свои услуги и сервисы. Оператор стремится поддерживать образ жизни и интересы своих абонентов и предлагает новую опцию. Иногда клиенту сложно найти стильный чехол для определенной модели смартфона или хочется иметь что-то особенное, аксессуар "не как у всех". В ответ на этот запрос Tele2 запустила сервис, с помощью которого клиенты могут создать и заказать кейс для любой модели телефона. Услуга доступна во всех регионах присутствия оператора.

Аксессуар может быть изготовлен с рисунком клиента и его фотографией, с уникальным дизайном от Tele2 или одним из 5000 принтов, доступных в рамках услуги. Также на чехол можно нанести индивидуальный QR-код, который будет содержать номер телефона, адрес сайта или страницы в социальных сетях.

Заказать чехол клиент может самостоятельно на сайте с помощью конструктора или бесплатно воспользоваться помощью консультанта в любом салоне Tele2. Стоимость изготовления аксессуара с обычным рисунком составит 1190 рублей, с 3D-принтом — 1390 рублей. Для Москвы и области изготовление и доставка заказа займет не более 2-3 дней. При заказе чехла в салоне оператора доставка будет бесплатной. При самостоятельном оформлении покупки на сайте доставка осуществляется транспортными и курьерскими компаниями и оплачивается отдельно.

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