Самарские медики в тандеме с водителями Куйбышевского НПЗ спасают жизни

Сезонные и хронические заболевания, новая коронавирусная инфекция — с наступлением зимы количество вызовов врачей на дом заметно выросло. Чтобы помощь приходила вовремя, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод предоставил самарской поликлинике № 10 заводской автотранспорт. Два экипажа заводских водителей в содружестве с самарскими медиками работают уже два месяца.

На пассажирском микроавтобусе марки "Соболь" они трудятся в две смены, обеспечивая доставку врачей на вызовы ежедневно с восьми утра до восьми вечера без перерывов и выходных.

Транспорт не только сокращает время доставки медиков к заболевшим и экономит силы врачей, но и позволяет им соблюдать меры безопасности. Медикам приходится работать в защитном костюме с капюшоном, в очках и маске. А в таком виде по улице зимой не походишь. В свою очередь Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод тоже постарался максимально защитить своих работников — экипажи обеспечены дезинфицирующими растворами и средствами индивидуальной защиты.

— В Куйбышевском районе даже на одном участке от одного пациента до другого приходится преодолевать большие расстояния, — рассказала заведующая педиатрическим отделением городской больницы № 10 Ольга Григорьева. — Раньше до отдалённых участков добирались на служебной машине, выручал и общественный транспорт. Но сейчас с выросшей в разы нагрузкой сложно справиться. Поэтому дополнительный транспорт нам необходим. Спасибо нефтепереработчикам за помощь, их поддержка бесценна. И водителям спасибо — ребята дисциплинированные, работают добросовестно.

На вызовы доставляют врачей и медсестёр к тем, кто лечится амбулаторно, на дому. В среднем за смену один водитель с доктором успевает охватить от 60 до 70 адресов.

— Работа врачей — спасать жизни взрослых и детей, а наша задача — своевременно доставлять их на вызовы, — рассказал заводской водитель Евгений Зверев. — Ездим по всему Куйбышевскому району, работы у медиков сейчас много, поэтому наша помощь необходима.