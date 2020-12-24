Дмитрий Азаров: В Самарской области в 2020 году создано около 10 тыс. новых рабочих мест

В четверг, 24 декабря, в интервью по итогам уходящего года глава региона Дмитрий Азаров рассказал о поддержке промышленности в 2020 году в период действия ограничительных мер в связи с пандемией.

Губернатор сообщил о результатах работы крупных предприятий в этом году и беспрецедентных мерах поддержки. Несмотря на сложности и обеспечение мер безопасности для здоровья трудовых коллективов, в области удалось создать новые рабочие места и обеспечить работой порядка 10 тыс. человек.

Одним из главных показателей устойчивости стала ситуация на АвтоВАЗе, где удалось избежать развития пессимистичных прогнозов. По словам Дмитрия Азарова, еще недавно производству предрекали серьезный спад, в том числе продаж на 30%. Но после обращения глава региона к президенту Владимиру Путину и последующей от руководства страны поддержки такого падения не произошло.

Несколько дней назад АвтоВАЗ запустил в производство и вернул в семейство ВАЗа обновленную модель LADA Niva, напомнил губернатор.

"В январе АвтоВАЗ будет работать на полную катушку. Еще два месяца назад руководством завода планировалось перейти на сокращенную рабочую неделю. Но меры поддержки и внимание со стороны президента страны, дополнительные средства, выделенные на реализацию программ "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", позволили основательно загрузить АвтоВАЗ работой", - рассказал губернатор.

Также Дмитрий Азаров отметил, что еще один крупный трудовой коллектив - РКЦ "Прогресс" - исполнил все запланированное. Все запуски прошли штатно.

"Я поздравляю с этим трудовой коллектив и всех жителей Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Замечательные результаты показывает и наше легендарное предприятие АО "Кузнецов". Двигатели НК-32 серии 2 вновь признаны одним из главных достижений авиации текущего года".

Эти предприятия, по словам главы региона, в непростой период полностью справляются с государственными задачами, а многие расширяют портфель заказов. Так, сызранский "Тяжмаш" прирос дополнительными заказами.

"В том числе он получил их на рынке, в жесткой конкуренции. Это привело к тому, что в текущем году градообразующее предприятие Сызрани увеличило количество рабочих мест. Создано 200 новых вакансий на "Тяжмаше", - рассказал губернатор. - В этом году ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку самых эффективных особых экономических зон в России. В том числе по созданию рабочих мест и привлечению выручки. Это очень важно".

Всего же на конец года в Самарской области будет открыто 14 новых производств.