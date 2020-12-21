АвтоВАЗ начал производство NivaTravel

В понедельник, 21 декабря, на заводе "Lada Запад Тольятти" стартовало серийное производство внедорожника под новым именем - Lada NivaTravel. Первым выпущенным автомобилем стал Travel в исполнении Off-road.

В торжественной церемонии схода с конвейера первого серийного автомобиля приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис.

Внешность NivaTravel претерпела значительные изменения, став более выразительной и современной. В передней части мужественный характер автомобиля подчеркнут новым капотом с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков подчеркивают выдающиеся внедорожные характеристики модели. Задняя часть также изменилась, получив новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер.

В исполнении Off-roadобраз NivaTravel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который защитит кузов на природе и отлично смотрится на городских дорогах благодаря контрастным деталям и выразительному дизайну.

Все автомобили NivaTravel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Гарантированную повышенную проходимость в сложных дорожных условиях NivaTravel также дают компактный кузов, оптимальное расстояние между осями, короткие свесы кузова, высокий клиренс. Энергоемкая подвеска делает езду по бездорожью максимально комфортной.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечивают просторный салон с превосходным обзором, мощный кондиционер, надежная шумо- и виброизоляция, удобные сиденья и мультимедиа.

О старте продаж NivaTravel будет объявлено дополнительно.