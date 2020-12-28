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Здравоохранение Общество

Российские звезды поздравили самарских врачей с Новым годом

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Безруков, Наташа Королева, Дмитрий Маликов и другие знаменитости подготовили видеообращения к врачам Самары и Самарской области.

С 28 декабря в сети Интернет медицинских работников Самарской области ждут необычные видеопоздравления. К ним обратятся звезды российской сцены и эстрады: Сергей Безруков, Наташа Королева, Валерия и Сола Монова.

Поздравления можно будет увидеть в инстаграм-аккаунте @Medic__Family, объединяющем медицинских работников Самарской области. Ежедневно с 28 декабря будут выкладываться поздравления.

Руководитель проекта Medic__Family и журнала "Здоровье. Медицина. Красота" Альбина Голодяевская отмечает:

"Мы долго думали, как же поздравить наших подписчиков. Всем понятно, что 2020 год стал для нас всех - и для медицинских работников особенно - сложным и опасным. Поэтому нам было важно донести до представителей врачебного дела, с каким уважением и благодарностью мы к ним относимся. Мы обратились к знаменитым людям нашей страны с просьбой поздравить врачей нашего региона - и многие откликнусь на наш призыв. Это показывает, насколько ценен труд врача для каждого из нас, и доказывает, что чудеса под Новый год непременно случаются!"

Также через аккаунт коллег поздравили известные представители медицинской профессии Самары:

  • Сергей Юрьевич Пушкин (главный врач ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина", профессор кафедры хирургических болезней №2 СамГМУ, главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук),
  • Александр Григорьевич Сонис (заведующий кафедрой общей хирургии Клиник СамГМУ, профессор, доктор медицинских наук),
  • Максим Борисович Хайкин (главный врач ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1", кандидат медицинских наук),
  • Геннадий Николаевич Алексеев (заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина", врач высшей категории, главный специалист по нейрохирургии министерства здравоохранения Самарской области)
  • и другие.

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