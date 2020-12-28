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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл альметьевский "Нефтяник" - 2:1

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый период в целом прошел в равной борьбе, с минимальным количеством моментов и бросков. И без удалений. Вообще, забегая вперед, отмечу, что самарцы сыграли очень дисциплинированно — единственный штраф за секунду до конца матча получил Ринат Шафигуллин.

Во втором периоде самарцы завладели инициативой, но, увы, опять пропустили первыми, на 27-й минуте забыв на своем пятачке Айдара Назмутдинова — 0:1. Но уже через шесть минут счет стал 1:1: Максим Лазарев добил шайбу в сетку после броска Алексея Пузанова. А вскоре похожий гол забил Павел Десятков, но уже в большинстве — 2:1. Для Павла это шайба стала первой в этом сезоне.

В третьем периоде Альметьевск давил и нагнетал. Но наши выстояли, за что ребятам — большое спасибо. И отдельное — Сергею Денисову, который был бесподобен. 2:1 — ЦСК ВВС в невероятном по напряжению поединке обыгрывает вторую команду лиги.

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