Транспортную проблему медиков на фоне COVID-19 решают власти и спонсоры

30 декабря руководитель ГК "Волгаэкогрупп", депутат собрания представителей Ставропольского района Иван Кашковский и глава администрации Ставропольского района Владимир Медведев вручили ключи от нового автомобиля Lada Largus главврачу Ставропольской центральной районной больницы Лилии Малкиной.

Проблема с подвижным составом - одна из самых наболевших для Ставропольской ЦРБ. Автопарк сильно устарел, и на фоне пандемии COVID-19 транспортная проблема медиков еще более обострилась. Дело в том, что само медучреждение находится в Тольятти, а выезжать на вызовы врачам приходится по всему Ставропольскому району иногда за несколько десятков километров. "Если человек звонит нам и жалуется на повышенную температуру, мы обязаны выезжать к нему на дом, так как не исключено, что пациент заболел коронавирусом нового типа, - комментирует главврач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина. - Поэтому нагрузка на наш транспорт возросла. И подарок депутата Ивана Кашковского для нас очень важен".

Автомобиль, который передал Ставропольской райбольнице руководитель ГК "Волгаэкогрупп", оборудован для оказания первой помощи и транспортирования больных. Он предназначен для выезда к пациентам, состояние которых не критическое. Для экстренной помощи жителям района выезжает "скорая", станция которой тоже находится в Тольятти, и нагрузка на нее сейчас также очень велика.

Ранее в декабре за счет областного бюджета для Ставропольской ЦРБ были закуплены две удлиненные "Нивы". Однако нехватка подвижного состава в райбольнице все еще остается очень острой. Как сообщила Лилия Малкина, больнице необходимо еще как минимум пять автомобилей для того, чтобы полностью покрыть ее нужды в транспорте. Возможно, на эту просьбу откликнутся и другие предприниматели Ставропольского района и Тольятти.