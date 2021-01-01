Пожар площадью 4 тыс. кв. м на СПЗ тушат 213 человек

В 17:47 на Самарском подшипниковом заводе объявлена локализация пожара, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание локализовано на площади 3500 кв. м, а также происходит очаговое горение на площади 500 кв. м.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко сообщил, что прибывшие на вызов утром пожарные установили, что горение происходило в здании заводоуправления. Для тушения были направлены два пожарных поезда, один с ж/д станции "Самара", другой с ж/д станции "Кинель".

Общая площадь знания, где происходит пожар 17700 кв. м. "Здание 1937 года постройки. Перекрытия в нем деревянные — пустотные. Система пожаротушения в данном здании отсутствует. На первом этаже здания расположен архив", — пояснил Олег Бойко.

На ликвидацию пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единиц техники.

Напомним, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного 1 января в 8:00. На месте обнаружено тело мужчины. СУ СК РФ по Самарской области и прокуратура начали проверки.