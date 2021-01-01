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Пожары Происшествия

На Самарском подшипниковом заводе на пожаре обнаружено тело мужчины

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 января, в 8:00 на Самарском подшипниковом заводе произошел пожар, на котором обнаружено тело мужчины, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Горение происходило в трехэтажном здании на территории СПЗ. В 9:00 площадь пожара составила 800 кв. м., объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 3. 

В 9:42 площадь пожара составила 1200 кв. м., на месте пожара создано четыре боевых участка работы, 10 звеньев газодымозащитной службы. На место пожара прибыл пожарный поезд.

Общее руководство тушением пожара осуществляет начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

Всего привлечено для тушения пожара 183 человека и 63 единицы техники.

На месте обнаружено тело мужчины, данные которого устанавливаются. 

 

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