Горевшее здание на Самарском подшипниковом заводе обрушилось

В результате пожара на Самарском подшипниковом заводе произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв. м в горевшем здании, сообщает региональное МЧС.

Личный состав пожарно-спасательных подразделений работает на безопасном расстоянии. Всего задействовано 213 человек и 74 единицы техники.

В 4:43 объявлена ликвидация открытого горения, проводится разборка и проливка конструкций.

Напомним, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 8:00 1 января. Общая площадь пожара составила более 4 тыс. кв м. На месте обнаружено тело 60-летнего мужчины.

По факту пожара и смерти человека СУ СК РФ по Самарской области и региональная прокуратура начали проверку.