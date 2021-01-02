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Пожары Происшествия

Горевшее здание на Самарском подшипниковом заводе обрушилось

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В результате пожара на Самарском подшипниковом заводе произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв. м в горевшем здании, сообщает региональное МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Личный состав пожарно-спасательных подразделений работает на безопасном расстоянии. Всего задействовано 213 человек и 74 единицы техники. 

В 4:43 объявлена ликвидация открытого горения, проводится разборка и проливка конструкций. 

Напомним, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 8:00 1 января. Общая площадь пожара составила более 4 тыс. кв м. На месте обнаружено тело 60-летнего мужчины. 

По факту пожара и смерти человека СУ СК РФ по Самарской области и региональная прокуратура начали проверку. 

 

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