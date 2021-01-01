Прокуратурой организована проверка по факту пожара на СПЗ

Прокуратурой города Самары организована проверка по факту пожара в здании, расположенном на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод".
Напомним, в пятницу, 1 января, на СПЗ произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
Прокуратурой города Самары организована проверка по факту пожара в здании, расположенном на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод".
Напомним, в пятницу, 1 января, на СПЗ произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
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