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Пожары Происшествия

Прокуратурой организована проверка по факту пожара на СПЗ

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой города Самары организована проверка по факту пожара в здании, расположенном на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод".

Напомним, в пятницу, 1 января, на СПЗ произошел пожар, в результате которого погиб один человек. 

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