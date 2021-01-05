В Самарской области продолжают дезинфицировать подъезды

В Самарской области во время новогодних праздников продолжается санитарная обработка подъездов жилых домов с применением дезинфицирующих средств.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова усилили контроль за управляющими организациями, которые обязаны регулярно обрабатывать лестничные клетки, кабины лифтов, входные двери, мусоропроводы, детские площадки и другие места общего пользования.

Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова прокомментировала: "Управляющие компании должны ежедневно обрабатывать вверенные им территории с применением раствора, содержащего хлорамин, как это рекомендовано Роспотребнадзором. За соблюдением требований следят инспекторы ГЖИ. Рейды проводятся и в новогодние праздники. Есть график дежурств, и инспекция не прекращает свою работу".

Рейды по проверке санобработки проходят во всех муниципалитетах Самарской области. В новогодние и рождественские праздники ГЖИ проверяет не менее 100 многоквартирных домов в день. К нарушителям применяют меры административного воздействия.