16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области продолжают дезинфицировать подъезды В Самарской области 294 человека заразились коронавирусом за сутки, шестеро погибли Коронавирус 4 января в Самарской области: 5 смертей, 298 заболевших В Самарской области еще 12 человек скончались от коронавируса Коронавирус 2 января в Самарской области: 11 смертей и 300 заболевших

Здравоохранение Общество

В Самарской области продолжают дезинфицировать подъезды

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области во время новогодних праздников продолжается санитарная обработка подъездов жилых домов с применением дезинфицирующих средств.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова усилили контроль за управляющими организациями, которые обязаны регулярно обрабатывать лестничные клетки, кабины лифтов, входные двери, мусоропроводы, детские площадки и другие места общего пользования.

Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова прокомментировала: "Управляющие компании должны ежедневно обрабатывать вверенные им территории с применением раствора, содержащего хлорамин, как это рекомендовано Роспотребнадзором. За соблюдением требований следят инспекторы ГЖИ. Рейды проводятся и в новогодние праздники. Есть график дежурств, и инспекция не прекращает свою работу".

Рейды по проверке санобработки проходят во всех муниципалитетах Самарской области. В новогодние и рождественские праздники ГЖИ проверяет не менее 100 многоквартирных домов в день. К нарушителям применяют меры административного воздействия.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31