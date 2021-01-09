Школьники Самарской области начнут третью четверть без дистанционного обучения

С понедельника, 11 января, ученики всех классов (с 1 по 11) в Самарской области выйдут с каникул и продолжат обучение в школе (очно) без применения дистанционных технологий. Такое решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

При этом во всех образовательных учреждениях будут строго соблюдаться требования Роспотребнадзора РФ (утренний фильтр, термометрия, разобщение детских коллективов), сохранится и запрет на проведение массовых мероприятий.

"Здоровье детей и педагогов для нас было и остается в приоритете. Именно поэтому я дал поручение всем руководителям территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области и департаментов образования Самары и Тольятти взять на личный контроль организацию санитарной обработки образовательных учреждений, а также строго следить за соблюдением требований Роспотребнадзора РФ. Обрабатываться будут не только учебные помещения, но и школьные автобусы", - рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Напомним, с 11 января все ученики вернутся в классы. "Наша задача минимизировать контакты разных групп. Ребята будут заходить в школы с нескольких входов и проходить термометрию. За каждым классом закреплен свой кабинет. Это для нас уже отработанный сценарий, мы его применяли в начале учебного года, — подчеркнул министр. — Мы просим родительскую общественность с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать рекомендациями врачей, при малейших признаках простуды оставлять детей дома. Только сообща, соблюдая все санитарные требования, нам удастся в кратчайшие сроки справиться с распространением респираторных инфекций и вернуться к привычному образу жизни".