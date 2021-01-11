"Росгосстрах" обеспечивает финансовую защиту космической отрасли России

Всего за год "Росгосстрах" вошел в число лидеров космического страхования, сообщает пресс-служба компании.

Космический 2020 год закончился 29 декабря успешным запуском ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ранее, 18 декабря, завершилась программа космических стартов с российских космодромов. С новейшего космодрома Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат-М" и 36 спутников связи OneWeb.

Как отмечают в "Росгосстрахе", теперь можно с уверенностью говорить о том, что 2019 и 2020 годы стали для отечественной космической отрасли не только безаварийными, но и открыли для нее новые горизонты. Ведь состоявшийся старт стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с Восточного.

Активная работа по развитию космических видов страхования в структурах старейшего страховщика страны началась весной 2020 года с создания в "Росгосстрахе" Центра космического страхования. И всего за год за счет уверенной и целенаправленной работы на этом очень непростом направлении компании удалось добиться значительных успехов и расширить орбиты своего присутствия на страховом рынке.

Так, в частности "Росгосстрах" совместно с другим страховщиком обеспечил пакетное страхование гражданской ответственности при проведении 18 запусков космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Протон" и "Союз" с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Три из этих запусков уже успешно состоялись, а оставшиеся запланированы на 2021 год.

"Росгосстрах" заключил отдельный договор страхования гражданской ответственности при проведении 15 запусков ракет-носителей "Союз" по коммерческой программе OneWeb, реализуемой французской компанией "Arianespace". 18 декабря был произведен третий успешный пуск по этой программе.

"Росгосстрах" стал состраховщиком рисков гибели и повреждения инфраструктуры российских космодромов Байконур и Восточный. Страхование включает риски во время проведения всех запусков ракет-носителей "Протон" и "Союз" со стартовых площадок космодромов.

В числе других компаний "Росгосстрах" участвовал и в страховании запуска новейшего космического аппарата "Глонасс-К". Старт успешно состоялся в октябре 2020 года. Дополнительно было обеспечено и страхование летных испытаний этого спутника.

В ноябре "Росгосстрах" стал одним из победителей тендера и заключил договор сострахования 16 запусков ракет-носителей "Союз" по Федеральной космической программе. Договор включает доставку пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, запуски уникальных научных спутников "Арктика", "Луна-Глоб", "Ионосфера", запуски спутников по программе "ГЛОНАСС" и других космических аппаратов.

Кроме пусковой деятельности в 2020 году "Росгосстрах" обеспечивал также страхование и наземных рисков, связанных с изготовлением и испытаниями космической техники. В числе таковых — огневые испытания ракетных двигателей и испытательных стендов предприятий космической отрасли, транспортировка элементов космической техники и риски монтажных работ на предприятиях и космодромах.

"Страхование космических рисков — неотъемлемый механизм финансовой защиты российской и международной космической деятельности. Это очень серьезное направление страхования, которое требует от компании особой финансовой устойчивости, понимания специфики работы космической отрасли и квалифицированных специалистов. И "Росгосстрах" сегодня обладает всем необходимым, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к страховщику космических рисков, — подчеркивает руководитель Центра космического страхования Росгосстраха Павел Шутов. — Я считаю, что своей работой в 2020 году мы доказали, что можем включить "космическую скорость" и быстро занять достойное место среди лидеров этого сегмента страхового рынка".

Свои амбиции в космическом страховании "Росгосстрах" намерен подтвердить и в следующем году — юбилейном и для российской космонавтики, и для старейшего страховщика России.

"В наступающем году мы будем отмечать величайшее событие в истории — 60-летие первого полета человека в космос. Для "Росгосстраха" этот год будет отмечен и своим большим юбилеем — компания отметит свое 100-летие. Потому наше стремление укрепиться на рынке космического страхования является в какой-то степени символичным, — отмечает член Правления "Росгосстраха" Алексей Володин. — Космонавтика — один из символов величия нашей родины, ее истории и достижений. И в то же время — источник новых научных знаний и технологий для будущих поколений. Обеспечивая защиту финансовых рисков предприятий космической отрасли, мы вносим свой вклад как в сохранение нашего общего исторического наследия, так и в развитие одного из самых перспективных направлений науки и экономики".